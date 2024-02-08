شبانة: الأهلى يصرف مكافآت الأجانب بالعملة المحلية

كشف الإعلامي محمد شبانة اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين الأجانب بالفريق بالعملة المحلية، في ظل أزمة توفير العملة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي تتجه الى ذلك خاصة وانا مرتبات الأجانب شهريا تصل إلى لأكثر من ٧٠٠ ألف دولار شهريا بجانب مخصصات الاجانب باللعبات الاخرى وان ذلك يسرى على المكافآت وليس المرتبات.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين أمس على ملعب مختار التتش.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎.

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