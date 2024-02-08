انتشال جثة طفل من مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، من مياه ترعة الإسماعيلية المارة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم؛ جثة طفل مجهول الهوية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول جثة مجهولة الهوية لطفل عمره 17 سنة، بعد انتشالها من مياه ترعة الإسماعيلية بناحية مجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

يشار إلى إنه تم افتتاح مبني الانقاذ النهري بمدينة بلبيس مطلع الأسبوع الجاري، والذي تم تنفيذه في البر الغربي وبالتحديد على البر الأيمن بالكيلو 49 لترعة الاسماعلية، ضمن أملاك وزارة الري بمسطح 840 م بتكلفة اجمالية 5 ملايين جنيه، وقد تم التنفيذ عن طريق مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية.