سرايا القدس تعلن استهداف تجمع إسرائيلي بصاروخ موجه

كشفت“سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنه بعد رصد تجمعًا لجنود العدو داخل الخيام شرق المحافظة الوسطى في غزة تمكن مجاهدونا من استهداف الجنود بصاروخ موجه (107).

وأعلنت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أنها أسقطت طائرة اسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهاماً استخباراتية شرق المحافظة الوسطى.

وأضافت سرايا القدس، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم بمدينة خان يونس.