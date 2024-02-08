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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تعلن استهداف تجمع إسرائيلي بصاروخ موجه

صاروخ
صاروخ

كشفت“سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنه بعد رصد تجمعًا لجنود العدو داخل الخيام شرق المحافظة الوسطى في غزة تمكن مجاهدونا من استهداف الجنود بصاروخ موجه (107).

وأعلنت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أنها أسقطت طائرة اسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهاماً استخباراتية شرق المحافظة الوسطى.

وأضافت سرايا القدس، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

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