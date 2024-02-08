البحيرة تناقش كيفية توزيع مياه الرى بنطاق مراكز المحافظة

ترأس المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الاجتماع المشترك بين الزراعة والرى والإصلاح الزراعى بحضور المهندس عمر درويش مصطفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ،و المهندس كامل عبد اللطيف غانم مدير عام مديرية الاصلاح الزراعى بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، وذلك لمناقشة كيفية توزيع مياه الرى بنطاق مراكز المحافظة والوقوف على حالة الرى بصفة عامة والاستعداد للزراعات الصيفية ، من محاصيل الأرز والقطن الذرة ، وغيرها بزمام المحافظة ، وفى إطار التنسيق الايجابى الدائم بين جهتى الرى والزراعة لما فيه من خدمة المزارعين والارتقاء بمستوى الأداء وتذليل اى صعوبات قد تؤثر على النهوض بمستوى الإنتاج الزراعى بزمام محافظة البحيرة ، وكذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2024، والزمام الخاص بكل ترعة حيث يخص محافظة البحيرة 106650 فدان موزعه على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها .

وأكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية التعاون بين وزارتى الرى والزراعة خلال هذه المرحلة المهمة ، ووجه بضرورة تحرى الدقة والإستغلال الأمثل للموارد المائية ، بشكل يخدم المصالح المشتركة وبالتالى مصلحة الدولة، وتوعية المزارعين بالإستخدام الأمثل للمياه لعدم حدوث أية مشاكل تؤثر على الزراعة، بالإضافة إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرى ومهندسى الرى والعمل على حل أية مشاكل مشتركة .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ، أنه يتم زراعة الأرز الجاف قليل إستهلاك المياه ، موجها بضرورة توعية المزارعين بإستخدام المياه بالكميات المناسبة وعدم إهدارها ، على أن يتم الإلتزام بالمساحات المقررة، كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين فى زراعة الأرز منعا لحدوث أية مشاكل فى المياه ، ودورنا جميعا المحافظة على المياه وعمل التنسيق اللازم كلا فى موقعه والعمل على حل المشكلات وتفاديها قبل حدوثها .

وأشار المهندس كامل غانم مدير عام الاصلاح الزراعى بالبحيرة، إلى ضرورة التنسيق مع مديرى الادارت الزراعية والإصلاح الزراعى مع وضع أليه لتنفيذ حالات التعدى على المجارى المائية ، كما أكد على أهمية تبطين الترع والمصارف حتى يتم توفير كميات كبيرة من المياه التى تهدر .

ومن جانبه أكد المهندس عمر درويش مصطفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، انه بالرغم من الزيادة السكانية فان كمية الحصة المائية لمصر ثابتة وبالتالى من الممكن أن تحدث مشاكل للمياه ولذلك دخلنا فى مرحلة الفقر المائى والدولة تكثف من مجهوداتها من اجل الحفاظ على المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لمياه الشرب واستخدام المياة المتوفرة للزراعة ، والمسئولية مشتركة بين كلتا الوزارتين الزراعة والرى متمثله فى الترع وفروعها والمساقى ، لذلك لابد من تطهير الترع وفروعها والمساقى لتوفير المياة ، خاصة أن الزراعة والرى مرتبطين ببعضهما ، وتوجد محاصيل شرهه لاستخدام المياه لذلك لابد من الالتزام بمساحات الأرز المنزرعة حيث أن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات زماما وتصل إلى 2 مليون فدان وتمثل نسبة 22% من المساحة الزراعية فى مصر ، لذلك فيجب أن يتم تطهير المساقى التى تتبع وزارة الزراعة مع وضع برنامج لتطهيرها وتوصيل المياه للمنتفعين وبالتالى المساهمة فى حل مشاكل الدولة الزراعية ، واقترح أن يتم تكرار هذا الاجتماع شهريا مع وضع حلول لجميع المشاكل ، وأيضا للتنسيق الدائم بين الرى والزراعة بكافة مراكز المحافظة ، أما بخصوص التعديات يصدر قرار الازاله من الرى وتنفذه الزراعة ، والترع العامة مسئولية الرى والمساقى الخصوصية مسئولية الزراعة لذلك فالتنسيق بين الوزارتين مهم جدا للجميع .

وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على عمل محضر تنسيق بين مديرية الزراعة بالبحيرة ، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة.