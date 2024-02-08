نيجيريا تعادل رقما تاريخيا لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

تأهل منتخب نيجريا لنهائي كأس أمم أفريقيا، في النسخة الـ 34 من المقامة حاليًا في ساحل العاج، على حساب جنوب أفريقيا مساء يوم الأربعاء.

وانتهت المباراة التي أقيمت في الدور النصف النهائي، بالتعادل 1-1 في الشوطين الأصليين والأضافيين، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

ليبتسم الحظ في وجه النسور الخضراء، ليتمكنوا من الصعود إلى المباراة النهائية، بعد تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

منتخب نيجريا

ووفقًا لشبكة " أوبتا" للإحصائيات، تمكنت نيجريا من تحقيق رقم قياسي، الذي ينفرد به المنتخب المصري في البطولة الأفريقية.

وأشارت إلى نجاح النسور الخضراءفي تحقيق انتصار، عبر ركلات الترجيح في 6 مناسبات مختلفة، خلال مشاركاتها في أمم أفريقيا.

وتشارك نيجيريا مع الفراعنة الرقم القياسي، الذي كان يتمتع به البطل التاريخي للبطولة، قبل انطلاق النسخة الحالية.

وكانت أخر مره فاز بها المنتخب المصري عن طريق ركلات الترجيح، في النسخة السابقة من البطولة عندما تأهل للنهائي، بعد أن تغلب على الكاميرون في النصف النهائي.

ومع ذلك، لم يتمكن من تحقيق اللقب بنفس الطريقة، بعد أن نجح منتخب السنغال في الفوز عليه في اعبته المفضلة، تمام كما فعل منتخب الكونغو الديمقراطية، في الدور الـ 16 في النسخة الحالية.

منتخب مصر

كما وصل منتخب نيجيريا للنهائي الثامن في تاريخه، ولا يتفوق عليه سوى مصر وغانا ببلوغهما المحطة الأخيرة 9 مرات.