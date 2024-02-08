نجاح الدورة الثامنة من سمبوزيوم الخزف الدولي للشباب

قالت الدكتور ميرفت السيوفي، أستاذ الخزف المتفرغ بكليه التربية الفنية جامعه حلوان والمشرف العام على سمبوزيوم الخزف الدولي للشباب، الذي أُقيم بجامعة جنوب الوادي، إن البيئة وخاماتها فى قنا؛ ساهمت فى إنجاح الدورة الثامنة للسبموبوزيوم.

وأبرزت السيوفي، أهمية تبادل المعرفة والفن في مثل هذه الملتقيات التي تشهد تفاعلا حقيقيا بين الشباب، منوهة أن هذا هو الهدف الأسمى لإقامه مثل هذه الفعاليات، كذلك التنمية المستدامة لإبداع شباب الخزفيين.

وشارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، في حفل ختام فعاليات سيمبوزيوم الخزف الدولي للشباب في دورته الثامنة بكليه التربية النوعية بالتعاون مع كليه التربية الفنية بجامعه حلوان.

رئيس الجامعة ود. ميرفت السيوفي

قال رئيس الجامعة، إن هذا السمبوزيوم اعطى مؤشرا على اهتمام الجامعة بكل الفنون والثقافات التي تساهم في تبادل الخبرات.

وبيّن أن جنوب الوادي، تسعى دائما الى تشجيع مثل هذه الفعاليات الفنية الثقافية مؤكدا ان ما شاهده اليوم اكثر من مجرد عملا فنيا وانما مجموعه من المهارات والخبرات المتميزة.

وأوصي رئيس الجامعة، بالاهتمام بعلم الصخور لأنه وثيق الصلة بفن النحت ويساهم في اثرائه وأشاد بكليه التربية النوعية ومجهوداتها الملموسة في المجالات الإبداعية المختلفة.

قدم الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لكل ما تقدمه كليه التربية النوعية من انشطه ورحب بضيوف السمبوزيوم مشيدا بالروح الجماعية والعمل الإبداعي المتميز الذي تم تقديمه طوال أيام السمبوزيوم.

وأطلع الدكتور رئيس جامعة جنوب الوادي، على معرض أعمال الفنانين المشاركين في السمبوزيوم وابدى اعجابه بالأعمال الفنية التي تم تنفيذها بكليه التربية النوعية اثناء فتره اقامه السمبوزيوم والتي شارك في إبداعها فنانين من مصر والدول العربية كما تفقد معرض خاص بفنانى كليه التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى.

وفي نهاية حفل ختام السمبوزيوم تبادل الدكتور احمد عكاوي وضيوف السمبوزيوم الدروع المصممة من الخزف يذكر انه أقيم حفل فني على هامش حفل الختام تضمن العديد من الفقرات.

حضر الختام، الدكتور عمرو عبد القادر محمود وكيل كليه التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب والمشرف التنفيذي على السمبوزيوم والدكتورة بدريه حسن وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنميه البيئة

والدكتور محمد السيد كامل الأستاذ المساعد بكليه التربية النوعية والدكتور رشا فوزى قومسير السمبوزيوم والدكتور إبراهيم دسوقى قومسير مساعد السمبوزيوم وفنانى مصر والدول العربية ولفيف من المهتمين وطلاب الكلية.