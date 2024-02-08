جهود زراعة الشرقية لحماية محصول القمح من القوارض

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إن جهود العاملين بالإدارات الزراعية مستمرة في تنفيذ فعاليات حملة صيانة محصول القمح، والتي انطلقت يوم 3 فبراير 2024 بالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية وتستمر حتى 20 فبراير 2024 بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم توزيع جميع المستلزمات الخاصة بالحملة على مديري الجمعيات الزراعية، والتي تشمل الأكياس البلاستيك، وجريش الذره الخشن، ومبيد فوسفيد الزنك، وزيت الطعام.

ولفت إلى أن هذه الجهود تستهدف الحملة وضع أكياس المبيد فى بؤر الإصابة، وتجميعات النخيل، والهيش، والطرق العامة، والترع والمصارف، والسكة الحديد، وحول الحقول، وذلك بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد، مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على الانتشار والتكاثر السريع.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه لا يألوا جهداً في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل جميع المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.