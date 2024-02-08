واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية واسفرت الحملات عن تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة.

وفى سياق آخر فقد نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحر الأحمر لقيامهم بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى وسبكه وإعادة تصريفه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحرالأحمر من ضبط تشكيل عصابى إضطلع بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب الغير شرعى بالمناطق الجبلية وإعادة سبكة ومعايرته فى إحدى الشقق السكنية بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك وتهريبه للقاهرة وبيعه بالأسواق وبحوزتهم (سبيكة إسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 جرام "حديثة السبك غير مدموغة"- 38 خاتم فضة وزنوا 290 جرام) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.



بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.