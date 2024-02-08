سائق وراء الاستيلاء على حمولة سيارة نقل وادعاء سرقتها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مرسي علم بمديرية أمن البحر الأحمر من (سائق - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية) بأنه حال قيادته سيارة "نصف نقل" ملك (مالك شركة للتوريدات الغذائية - مقيم بدائرة القسم "يعمل طرفه") فوجئ بسيارة ربع نقل (بدون لوحات) يستقلها 3 مجهولين قاموا باستيقافه وتهديده بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على (مبلغ مالى"قيمة تحصيل بضائع مباعة لصالح الشركة محل عمله") وتركه بمحل البلاغ فى حالة إعياء.



توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر إلى عدم صحة أقوال المُبلغ، وتبين قيامه بالإتفاق مع (سائق - مقيم بدائرة القسم) على إختلاق الواقعة والاستيلاء على المبلغ المشار إليه، وإقتسامه فيما بينهما عقب قيامه بتجميع المبالغ المالية من عملاء الشركة محل عمله وتسليمها له.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، والمبلغ المالي المستولي عليه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.