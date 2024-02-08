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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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طفل فلسطيني يتغلب على الحصار ويبتكر طريقة جديدة لتوليد الكهرباء (شاهد)

نيوتن غزة
نيوتن غزة

 عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا تليفزيونيًا حول طفل فلسطيني يتغلب على الحصار ويبتكر طريقة جديدة لتوليد الكهرباء، وذلك تحت عنوان “نيوتن غزة” يعيد الأمل لأهله بعد شهور من المعاناة.

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 أفاد التقرير: "هنا غزة، تلك الأرض العاصية على الاستسلام، أو الموت، المدينة التي خلقت من قلب المعاناة أملًا وإبداعًا جديدًا لتتحدى بهما آلة عسكرية يقودها عدو لا يفقه معاني الإنسانية، وبالرغم من الحصار والدمار، فإن الغزيين كانوا دائمًا عند الموقف ذاته أقوياء تمامًا كذلك الطفل العبقري "نيوتن غزة".

 

طفل فلسطيني يتحدى الحرب والحصار والدمار:

 أضاف: "طفل كسائر الأطفال لكنه سبق سنه وتحدى الحرب والحصار والدمار فكان عقله سلاحه الأبرز في تلك المعركة غير المتكافئة، إذ تحدى انقطاعات الكهرباء بصناعة جديدة أدخلت الأمل على قلوب ذويه وجيرانه".

 وتابع التقرير: “طفل لم يتخطى عمره الـ15 عامًا واجه الموت مرات تتخطى عدد سنوات عمره، إلا أنه لم يستسلم، فترك العنان لعقله ليسبق الجميع وبأدوات بسيطة تحدى أزمة انقطاع الكهرباء التي فرضتها عليهم الحرب”.

 

الطفل الغزي محمد العطار:

 وواصل التقرير: “محاولات بلا يأس واجه بها الطفل الغزي محمد العطار ليؤكد للعالم أجمع أن فلسطين وأهلها لم تهزمهم تلك الآلة العسكرية، أو ذلك الحصار المفروض عليهم من عدوهم الأوحد”.

 واستكمل: “المعاناة التي يعيشها قطاع غزة فرضت على أبنائه أن يبحثوا عن البدائل في كل شئ إلا الوطن، فلا بديل لغزة وأهلها سوى فلسطين التاريخية وحدودها كاملة”.

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