نقابة الأطباء تشارك في تجهيز وإعداد القافلة الثانية لفلسطين

قامت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" بتجهيز القافلة الإغاثية "الثانية" لشعب دولة فلسطين الشقيقة.

وأعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء والأمين العام المساعد أن اللجنة قامت بإعداد قافلة باسم نقابة اطباء مصر لدعم أهالينا بغزة وستصل إن شاء الله خلال أيام، وأشار إلى أن لجنة مصر العطاء أخذت علي عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجاً لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.

وأكد الأمين العام المساعد، أن نقابة أطباء مصر تعمل على القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات منها توفير القوافل الاغاثية للمواد الغذائية والاعاشية بالاضافة الي القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحى.

وأشار مقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن نقابة اطباء مصر قامت منذ أول يوم في الأحداث بفتح باب التبرع لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء وتم تخصيص أرقام للتبرع في بنوك مصر.

ونوه د. خالد، إلى أن لجنة مصر العطاء هي لجنة تابعة لنقابة الاطباء وأن اموال الاعمال الاغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها الي الاغاثات الداخلية للمواطنين المصريين وأيضاً في الكوارث الطبيعية الإقليمية مثل السيول والزلازل، بالإضافة إلى إغاثة الشعوب النازحين الي مخيمات بسبب الكوارث أو الحروب.