طقس بارد ورياح متوسطة بمحافظة البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، طقس بارد حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 15 درجة مئوية، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، مع رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية و مركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات في طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواحدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر ، تمهيدا لبدء رحلات الصيد داخل مياة البحر المتوسط ، سواء رحلات اليوم الواحد ، أو الرحلات الأسبوعية .

وفي قري المحافظة ، تواجد المزارعين في الحقول ، لحصاد المحاصيل الزراعية ، سواء الخضروات أو الفاكهة ،لنقلها إلي أسواق الجملة بمراكز المحافظة .