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سرقوا سكر الغلابة.. اليوم محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى وزارة التموين
الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس بارد ورياح متوسطة بمحافظة البحيرة

طقس البحيرة
طقس البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، طقس بارد حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 15 درجة مئوية، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، مع رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية و مركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات في طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين . 

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواحدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر ، تمهيدا لبدء رحلات الصيد داخل مياة البحر المتوسط ، سواء رحلات اليوم الواحد ، أو الرحلات الأسبوعية .

وفي قري المحافظة ، تواجد المزارعين في الحقول ، لحصاد المحاصيل الزراعية ، سواء الخضروات أو الفاكهة ،لنقلها إلي أسواق الجملة بمراكز المحافظة .

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