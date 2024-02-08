أفضل الأدعية للمتوفى

لكل إنسان فقد عزيزا وغاليا على قلبه، فالدعاء يبرد ألم الفراق، كما أنه تسلية وتعزية للداعي، وأُنس ومنفعة ومغفرة للمتوفى، ولذلك ينبغي الإكثار من ترديد دعاء للمتوفى في جميع الأوقات لا سيما دعاء للمتوفى في يوم الجمعة، ودعاء للمتوفى في المطر، وباقي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم؛ لذا يبحث عدد كبير عن دعاء للميت يوم الجمعة، والذى لا توجد له صيغة ثابتة فكل يدعو بما يريد؛ للتخفيف عن المتوفى عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفى عفو الله تعالى ورحمته.

- «اللهم ارحم من عجز عقلى عن استيعاب فراقه ويؤلمنى قلبي، يا رب ارحم أبى واغفر له واجمعنى به في مستقر رحمتك يوم الجمعة». - «اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا». - «اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة».

- «اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا». أجمل أدعية للميت؟ ومن دعاء للميت يوم الجمعة أيضًا: اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.



