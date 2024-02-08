اقتصاديون يؤكدون: قريبًا انخفاض لأسعار السلع بالأسواق

ضربات قاصمة لمافيا السوداء.. والحيتان تتلقى العزاء

هبوط الدولار.. فرحة للمصريين.. ودمار للمتربصين

يبدو من الواقع أن حيتان السوق السوداء، نصبوا سرادق العزاء على ضياع أموالهم في مهب الريح نتيجة المضاربة في العملة، لتحقيق مكاسب على حساب بطون الشعب المصري، وهو بطبيعة الأمر ما أحدث اضطرابًا في الأسواق.

الحكومة تلاحق تجار الدولار في السوق السوداء

واتخذت الحكومة إجراءت عدة منها ملاحقة تجار الدولار في السوق السوداء، واستمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وشهد الدولار انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه المصري، حيث انخفض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري من 70 جنيها إلى 50 جنيها للدولار، ما يؤكد حالة الارتباك التي يشهدها السوق الموازي.

أسباب انخفاض الدولار

الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قال إن أسباب انخفاض الدولار في السوق السوداء من 70 إلى 50 جنيهًا هو ما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة واقتراب التوصل مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الممنوح من الصندوق بشروط ميسرة بدلاً من 3 إلى 7 أو 10 مليار دولار، وهو ما يعد جيد للغاية وينعش الأوساط الاقتصادية في مصر، فضلاً عن قرب دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بما يقرب لـ10 مليار دولار متمثلة في مشروعات سواء تنموية أو مشروعات صناعية، ناهيك عن دخول أحد الشركاء لاستغلاء رأس الحكمة في مطروح بقيمة 22 مليار دولار.

الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

حملات متنوعة للقضاء على مافيا دولار

وأكد الشافعي في تصريح خاص لـ الوفد" أن ما سبق أنعش الاقتصاد المصري، والسوق الذي كان متعطشًا للدولار، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيدًا بدور الحكومة والإجراءات التي اتخذتها بملاحقة تجار العملة والمستغلين للأحداث التي تجري الآن، لتحقيق مكاسب على حساب الاقتصاد والمواطن المصري، قائلا:" اليوم نرى الحكومة تتحرك بقوة من خلال الحملات المتنوعة للقضاء على مافيا دولار السوق السوداء، والتي أربكت الأوضاع الاقتصادية في مصر، والآن تستقر الأوضاع ثمارًا للحملات التي تقوم بها الحكومة، لمنع هؤلاء في تحقيق مكاسب على حساب الشعب المصري".

دولار

استقرار الأسعار بالأسواق

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إلى أن استقرار الأسعار في الوقت الحالي يرتبط بتكثيف الحملات على الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين، مشيرًا إلى أن تأثير انخفاض الدولار في السوق السوداء على أسعار السلع سوف نشهده قريبًا، تزامنًا مع الحملات الجارية على كل محتكري السلع.

تجار الدولار في السوق السوداء

وكشف الدكتور خالد الشافعي، أنه آن الآوان أن نشهد انخفاضًا لأسعار السلع في الأسواق نتيجة التحركات الجريئة التي تقوم بها الحكومة في ملاحقة مصصي الدماء من تجار الدولار في السوق السوداء، موضحًا أن شماعة التجار في الأسواق كان ارتفاع أسعار الدولار، وها هو الآن الدولار يهوي سريعًا في السوق السوداء، فلا بد من انخفاض أسعار كل السلع والمنتجات داخل الأسواق، وهو حق المواطن والدولة والاقتصاد المصري.

دولار

سعر الدولار الرسمى

ومن جانبه أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2%، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجنيه المصري فى محاولة إلى الحفاظ على قيمتة فى ظل الانهيار التام فى السوق السوداء، ولكن سيكون هناك ارتفاع فى سعر الدولار الرسمى لدى البنوك ليتراوح ما بين ٤٤ إلى ٤٨ جنية بالمصاريف الإدارية.

الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي

آليات مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

وأفاد الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ" الوفد" أن مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والذى يعد من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، مفيدًا أنه يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة.

ارتفاع أسعار الغذاء

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، لذلك يجب تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة، فضلاً عن تعزيز التجارة الدولية حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورًا في تعزيز المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة.