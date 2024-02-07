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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ أسوان يشدد على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية

بوابة الوفد الإلكترونية

 شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لإحتكار السلع ، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، لتحقيق التوازن المطلوب والحد من جشع بعض التجار ، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك إستكمال جهود الميكروباص الطائر ، والذى يجوب مختلف المدن والمراكز للمرور على كافة المواقع المستهدفة من المجازر والمخازن والمنافذ والجمعيات لمراجعة مختلف معايير السلامة والصحة المهنية وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك .

 جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع لجنة ضبط الأسعار بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مديرى الجهات المختصة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم زيادة المعروض وضخ كميات أكبر من المنتجات والسلع الأساسية والغذائية بالتنسيق مع كافة الجهات ، مع متابعة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، فيما يتعلق بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية ، مشدداً بأن يتكامل مع ذلك الدفع بالسيارات المتنقلة المحملة بالسلع والمواد الغذائية للقرى البعيدة والمناطق النائية من أجل وصول كافة المواد الغذائية للمواطنين ، فضلاً عن دعم وتفعيل مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والمجتمع المدنى بتقديم السلع المتنوعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة .

الجريدة الورقية