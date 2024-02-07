محافظ أسوان يشدد على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لإحتكار السلع ، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، لتحقيق التوازن المطلوب والحد من جشع بعض التجار ، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك إستكمال جهود الميكروباص الطائر ، والذى يجوب مختلف المدن والمراكز للمرور على كافة المواقع المستهدفة من المجازر والمخازن والمنافذ والجمعيات لمراجعة مختلف معايير السلامة والصحة المهنية وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع لجنة ضبط الأسعار بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مديرى الجهات المختصة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم زيادة المعروض وضخ كميات أكبر من المنتجات والسلع الأساسية والغذائية بالتنسيق مع كافة الجهات ، مع متابعة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، فيما يتعلق بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية ، مشدداً بأن يتكامل مع ذلك الدفع بالسيارات المتنقلة المحملة بالسلع والمواد الغذائية للقرى البعيدة والمناطق النائية من أجل وصول كافة المواد الغذائية للمواطنين ، فضلاً عن دعم وتفعيل مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والمجتمع المدنى بتقديم السلع المتنوعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة .