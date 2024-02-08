يستعد فريق موناكو لمواجهة قوية مع نظيره فريق روان مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات بطولة كأس فرنسا، وتحديدًا دور الـ 16 وسط ترقب جماهيري كبير للمباراة.

موعد مباراة موناكو أمام روان في كأس فرنسا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة على قناة beIN Sports 4 HD ويقوم المعلق الرياضى جواد بدة بالتعليق علي احداث المباراة.

تشكيل موناكو المتوقع لمباراة وروان في كأس فرنسا

حراسة المرمى: أليكسندر نوبيل.

خط الدفاع: فاندرسون، أكسيل ديساسي، بينوا بادياشيلي، كايو هنريك.

خط الوسط: كريبان دياتا، يوسف فوفانا، محمد كامارا، أليكساندر جولوفين.

خط الهجوم: بريل إمبولو، وسام بن بدر.