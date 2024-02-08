الموعد الأخير للتقديم على وظائف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ أيام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية من المجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك من خلال بوابة الوزارة.

وينتهى التقديم على هذه الوظائف يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير الجاري 2024، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو ترد بالبريد أو بعد هذا الميعاد.

والوظائف هى:

مدير عام الإدارة العامة لإعداد الخطة الاستثمارية

مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الخطة الاستثمارية

مدير عام الإدارة العامة للتجارة والصناعة والسياحة

مدير عام الإدارة العامة للزراعة والري

مدير عام الإدارة العامة للإسكان والمرافق

مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

مدير عام الإدارة العامة لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل سوق العمل

مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للأمن.

1. السيرة الذاتية:

2. بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت (لموظفي الجهاز الإداري للدولة).

3. بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية.

4. عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

5. عدد 6 صور شخصية

6. المؤهل العلمي

7. صورة الشهادة العسكرية (للذكور)

8. صحيفة الحالة الجنائية موجهة الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ويذكر أنه لن تقبل الطلبات غير المستوفاة، أو التي ترد بالبريد، أو بعد الميعاد الخاص بنهاية التقديم.