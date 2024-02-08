تفاصيل قيمة زيادة المعاشات (شوف هتقبض كام)

شغلت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكثير من المواطنين وفي القلب منهم أصحاب المعاشات، والذين حصلوا على زيادة في المعاشات بنسبة 15%، والتي يتم الحصول عليها وفق الجدول الرسمي للزيادة بداية من مارس المقبل.

قيمة زيادة المعاشات بداية من شهر مارس

من يحصل على معاش 1300، بعد الزيادة يتقاضى 1495 جنيهًا.

من يحصل على معاش 1500، بعد الزيادة يتقاضى 1725 جنيهًا.

من يحصل على معاش 1600، بعد الزيادة يتقاضى 1840 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 2000 ، يحصل بعد الزيادة على 2300 جنيه.

من يتقاضى معاش 2300 جنيه، سيصبح بعد الزيادة 2645 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 2600، يحصل بعد الزيادة على 2990 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 2900 جنيه، يحصل بعد الزيادة 3335 جنيهًا.

من يحصل على معاش 3200 جنيه، يحصل بعد الزيادة على 3680 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 3500 جنيه، يحصل بعد الزيادة على 4025 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 3800 جنيه، بعد الزيادة يحصل على 3470 جنيهًا.

من يحصل على 4100 جنيه، يحصل على معاش 4715 جنيهًا.

من يتقاضى 4400 جنيه، يحصل على المعاش 5060 جنيهًا.

من يحصل على 4700 جنيه، يحصل على معاش 5405 جنيهات.

من يتقاضى 10080 جنيهًا، يحصل على معاش 11592 جنيهًا.