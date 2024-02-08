عبدالملك: حسام حسن يملك جراءة الدفع بعناصر شابة مع المنتخب

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن محمود الونش مدافع فريق الزمالك قادر على العودة بشكل قوي، مشيرا إلى أن هناك لاعبين كثيرين عادت بعد اجراء الصليبي للمرة الثالثة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق، لم يقم بتوسيع قاعدة اختياراته وكان لدينا مشكلة في غياب بعض اللاعبين البدلاء في بعض المراكز، عكس ما حدث من جانب كارلوس كيروش، وكنا نتوسم خيرا من فيتوريا بعدما قام بضم بعض اللاعبين الشباب مثل ابراهيم عادل واسامة فيصل".

وأضاف: "حسام حسن مدرب جرئ في الدفع بلاعبين شباب، وهو صنع اسم لاعبين كثيرين، كما أنه يقوم بالبحث دائما عن مواهب في الدرجة الثانية عندما كان يتولى تدريب الأندية، وهو مؤمن بأن الفوارق ليست كبيرة بين اللاعبين المصريين، كما أن هناك 14 لاعب من دوري المحترفين انتقلوا للدوري الممتاز".

وأكمل: "حسام حسن يتميز دائما برغبته في فرض جهازه المعاون، ولا يستطيع العمل بدونهم، وهي أمور تفرق كثيرا مع بعض المدربين، ويجب على الوسط الرياضي بالكامل دعم ومساندة حسام حسن خلال المرحلة المقبلة".

وزاد: "يجب على اتحاد كرة القدم تأهيل المدربين، وأن يتم توفير رخص للمدربين للأجيال الجديدة، قمنا بتقديم طلبات للحصول على رخص للمدربين يمنحها الكاف للاعبين الدوليين، والتراخيص مغلقة في مصر من 2016 و 2017".

واشاد عبدالملك بخطوة تعاقد نادي مودرن فيوتشر مع تامر مصطفى، مؤكدا أنه مدرب جيد وقادر على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.