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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

مباراة نيجيريا وكوت
مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

حسم منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على جمهورية الكونغو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الحسن واتارا بنصف نهائي البطولة.

سجل سباستيان هيلير هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد في الدقيقة 65 من عمر المباراة، حاول بعدها منتخب الكونغو إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الأفيال.

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نيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا

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كوت ديفوار تقصي الكونغو وتضرب موعدًا مع نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا

بهذه النتيجة يتأهل منتخب الأفيال الإيفوارية إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب جنوب أفريقيا.

وكان منتخب نيجيريا قد حسم بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي الكان بعد الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار :

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير على ملعب الحسن واتارا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

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