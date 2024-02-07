كوت ديفوار تقصي الكونغو وتضرب موعدًا مع نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على جمهورية الكونغو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الحسن واتارا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

سجل سباستيان هيلير هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد في الدقيقة 65 من عمر المباراة، حاول بعدها منتخب الكونغو إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الأفيال.

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يحيى فوفانا.

الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، ميشيل سيري، فرانك كيسيه.

الهجوم: ماكس جراديل، سيباستيان هالير، سيمون أدينجرا.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب الأفيال الإيفوارية إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.