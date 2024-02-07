ناقد رياضي عن صفقات الزمالك: ليس بالإمكان أفضل مما كان

عقب شريف يسري، الناقد الرياضي، على تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر، قائلاً: "مليون مبروك للكابتن حسام حسن، وإن شاء الله نرى روح جديدة للمنتخب"، متمنيًا أن يقوم اتحاد الكرة بتقديم الدعم المطلوب للكابتن حسام حسن خلال مسيرته مع المنتخب.

وأضاف "يسري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة لإعداد عقد للمدير الفني للمنتخب المصري بشكل جيد، لكي يضمن حقه مثلما يحدث مع الأجانب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور عدم وجود عقد للمدير الفني للمنتخب الوطني حال كونه مصريًا.

وفي سياق منفصل، علق على صفقات النادي الزمالك الأخيرة، قائلاً: "ليس بالإمكان أفضل مما كان، ظروف النادي صعبة جدًا بمنتهى الصراحة، وأنا أشفق على مجلس الإدارة.

وشهدت الساعات الماضية إعلان مسئولو الزمالك عن التعاقد مع 10 صفقات جديدة خلال ميركاتو الشتاء، وتم تقديمهم في المؤتمر الصحفى الذى تم عقده أمس، للإعلان عن المدرب الجديد والصفقات التى تم عقدها أيضا.

وأعلن الزمالك التعاقد مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، وعودة سيف فاروق جعفر.