عروض فنيه بثقافة الاسماعيلية

استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني،اجازة نصف العام،وليله الاسراء والمعراج ، ضمن برامج وزارة الثقافة، شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع الاسماعيلية سيناء عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة للرواد.



حيث شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية والتي قدمت فيها الفرقة مجموعة من اغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، اسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، انا الاسماعيلي، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالاضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان احمد يحيي مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل كبير من رواد المركز.



ضمن انشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن

بينما اختتم الحفل بعرض لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية اطفال بقيادة مصطفي محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي انغام السمسمية منها ساره الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار، ذلك ضمن خطة قصر ثقافة الاسماعيلية ادارة محمد رشدى.