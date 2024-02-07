قصور الثقافة تواصل فعالياتها بالقافلة الثقافية بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

بدأ اليوم الثاني بلقاء بعنوان "دور الأسرة في تربية الأبناء" تحدثت خلاله إيڤان علي، عن دور الأسرة في ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأبناء، وتعليمهم المهارات التنموية، موضحة المخاطر والمشكلات التي تواجه الأسرة في تربية الأبناء خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة، واختتمت حديثها بتقديم عدة نصائح حول كيفية تنمية قدرات الطفل بالتواصل الإجتماعي، وكيفية التعامل مع الطفل العنيد.

وخلال ورشة تعليم أساسيات فن الكروشيه، قامت المدربة انتصار البيك بتعريف المتدربات بمقاسات الإبر المختلفة وأنواع الغرز ومنها السلسلة، العمود، العمود بلفة، وغيرها تمهيدا لتصميم حقيبة جيب.

كما أوضحت للمتدربات أفضل أنواع الخيوط المستخدمة في عمل المفارش والسجاد ومنها القطن الطبيعي لسهولة استخدامه.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن شهدت القافلة فقرة رسم على الوجه وورشة لتعليم الأطفال الرسم بالألوان المائية تدريب قدرية محسن.

واختتم اليوم بلقاء للشاعر محمد عبد الرحيم تضمن إلقاء مجموعة من قصائده منها "بحبك يا مصر، وحشتوني"، إلى جانب فقرة اكتشاف مواهب للأطفال في مجال إلقاء الشعر.

جاءت الفعاليات بحضور إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

