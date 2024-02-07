مواقع ثقافة الاسماعيلية تحتفل بليلة الاسراء والمعراج

شهد مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة

حيث عقد بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان (الإسراء منحة إلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم) بالوحدة المحلية لقرية الضبعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية

حيث قام فضيلة الشيخ إبراهيم عيسى بتلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة الإسراء و سورة النجم تأكيدا على ثبوت معجزتي الإسراء والمعراج



كما تحدث عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة التي منحها الله للنبي صلى الله عليه وسلم تسرية و منحة وكرامة و تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم

وخاصة بعد عام الحزن الذي فقد فيه النبي الكريم زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت سندا له في دعوتة وموت عمه أبي طالب الذي كان نصيرا و عوناً و مدافعاً عنه ضد المعاندين للإسلام



وبعد ما لقاه في رحلة الطائف من تسليط السفهاء عليه حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم

و مع هذه الصعاب والهعاناه يأتي اليسر و الفرج من الله تعالى

ومن الدروس المستفادة من هذه المعجزة المباركة

إن مع العسر يسرا وأنه في قلب المحن تأتي المنح .

، تثبيت قلب النبي و الدعم النفسي و جزاء الصبر على البلاء و الصعاب، بيان مكانة و قدسية المسجد الأقصى أولى القبلتين، صلاة النبي بالأنبياء دليل علو مكانته وحب الأنبياء له و دعوة للوحدة والتوحيد .



، فرض الصلوات الخمس و مكانة الصلاة التي إذا صلحت صلح سائر العمل، موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خبر المعجزة دليل قوة الإيمان و التصديق و اليقين و قام فضيلة الشيخ بالرد على إستفسارات الحضور، وبحضور عمرو علي مسئول المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية

بينما نظمت مكتبه حى السلام الثقافيه محاضرة بعنوان الإسراء والمعراج تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج ا المحاضره الشيخ مصطفى منير من وزاره الاوقاف بالاسماعيليه اشراف محسن كمال مدير الموقع

الفعاليات ضمن انشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن



في السياق نظم بيت ثقافة الشيخ محاضره بعنوان الرحله المباركه بمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج وذبك بحضانه سفاري،حاضر فيها الشيخ محمد أحمد سليمان، حيث تحدث سليمان عن السماء الأولى كانت سيدنا أدم عليه السلام، وقد رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير، في السماء الثانية كانت سيدنا عيسى بن مريم وأيضا يحيى بن زكريا عليهما السلام. وفي السماء الثالثة كانت سيدنا يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة كان سيدنا إدريس عليه السلام.



تُعتبر رحلة الإسراء والمعراج أعجب وأغرب الرحلات التي قام بها البشر على الإطلاق، حيث تمثلّت هذه الرحلة بقدرة الله تعالى على الإسراء بالنبي محمد "صلى الله عليه وسلم" من مكة الكرمة إلى المدينة المنورّة، وبعد ذلك عُرج به إلى السماوات العُلا، ثمَّ رجع إلى بيت المقدس، وتنتهي الرحلة بعودة النبي "صلى الله عليه وسلم" إلى مكة، اشرف سارة حسن مدير الموقع