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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تغيير موعد مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

 

عقب عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تعيين الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، قائلاً: "لا يوجد خلاف على الكابتن حسام حسن، ويستحق أن يأخذ فرصة مع المنتخب، فالكرة بدون إخلاص لن تنجح".

وتمنى "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تقف كل المنظومة الكروية مع مدرب منتخب مصر من لاعيبة ومدربين وجمهور وإعلام واتحاد الكرة، حتى يستطيع أن يحقق نتائج جيدة مع المنتخب المصري.

وأضاف أن تغيير مكان مباراة الأهلي والزمالك يكون من خلال التفاوض بين الشركة المتحدة كشركة راعية واتحاد الكرة، والدولة المضيفة للمباراة، وحتى الآن لا يوجد تعديل لمكان المباراة، وبالتالي فالمباراة ستقام في موعدها حتى الآن. 

وودّعت مصر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد (28 يناير/ كانون الثاني 2024) على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو

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