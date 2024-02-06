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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف زيادة المعاشات 2024

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف زيادة المعاشات 2024 .. يشغل بال أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن عن الموعد الرسمي لصرف زيادة المعاشات 2024، خاصة أننا نقترب من شهر رمضان المبارك، وحقيقة تطبيقها قبل شهر الصيام.

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الحد الأدني للمعاشات 2024

وقد ارتفع الحد الأدني للمعاشات 2024، إلى 1300 جنيه، بدًلا من 1105 جنيهات في شهر يناير 2024 الجاري، وأصبح الحد الأقصى للمعاشات 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.

موعد زيادة المعاشات

وفي السياق ينص قانون التأمينات والمعاشات على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، كما أنه لم يتم إصدار أي قرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تطبيق الزيادة الجديدة المستحقة لأصحاب المعاشات سنويًا.

أماكن صرف المعاشات 

ويمكن للمواطنين صرف معاشات الخاصة بهم، عبر منافذ شركة فوري، ومن منافذ البريد المصري، وفروع بنوك والبنوك التجارية، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة فضلاً عن ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM. 

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