موعد صرف زيادة المعاشات 2024 .. يشغل بال أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن عن الموعد الرسمي لصرف زيادة المعاشات 2024، خاصة أننا نقترب من شهر رمضان المبارك، وحقيقة تطبيقها قبل شهر الصيام.

الحد الأدني للمعاشات 2024

وقد ارتفع الحد الأدني للمعاشات 2024، إلى 1300 جنيه، بدًلا من 1105 جنيهات في شهر يناير 2024 الجاري، وأصبح الحد الأقصى للمعاشات 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.

موعد زيادة المعاشات

وفي السياق ينص قانون التأمينات والمعاشات على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، كما أنه لم يتم إصدار أي قرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تطبيق الزيادة الجديدة المستحقة لأصحاب المعاشات سنويًا.

أماكن صرف المعاشات

ويمكن للمواطنين صرف معاشات الخاصة بهم، عبر منافذ شركة فوري، ومن منافذ البريد المصري، وفروع بنوك والبنوك التجارية، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة فضلاً عن ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.