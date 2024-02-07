عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الاربعاء ، 3متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة.

السجن المشدد 6 سنوات لـ 3متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة

كانت النيابة أحالت كل من «محمد_خ»، «هشام _ن»، «سيد_ن»، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين بتزوير محررات رسمية.

جاء في أمر الإحالة الإحالة أن المتهمون ارتكبوا تزوير محررات رسمية خاصة ببيع ماركات سيارات شهيرة، فقاموا بالاستيلاء على سيارات خاصة بالمجنى عليه «طارق_ع»، عن طريق استعمال محررات مزورة قدموها إلى موظفى الشهر العقارى حسنى النية بمكتب توثيق خاص ببيع السيارات. فقاموا بسرقة 8 سيارات، وتوكيلات البيع الرسمية الخاصة بهما، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى من المجنى عليها «سجدة_م».

المؤبد للمتهم لحيازة مواد مخدرة بالزيتون

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمجمع عابدين، اليوم الاربعاء ، المتهم بالسجن المؤبد لحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار .

كانت النيابة أحالت المتهم «محمد.ع» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 12 نوفمبر للعام الماضى بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة، تم القبض عليه وبحوزته 500 جرام من مخدر «الهيروين» وسلاح أبيض «مطواه