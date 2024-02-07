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الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

‏ حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإمارات

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة.

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 8 فبراير 2024 في الإمارات، حيث توقع المركز أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق خاصة جنوبًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلًا وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانًا على البحر.

 

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الرطوبة ودرجات الحرارة في الإمارات

المدينة الحرارة العظمى الصغرى الرطوبة العظمى الصغرى

أبوظبي 23 17 85 25

دبي 24 17 80 20

الشارقة 23 17 85 25

عجمان 24 18 85 30

أم القيوين 24 14 85 30

رأس الخيمة 25 13 75 25

الفجيرة 26 18 65 35

العـين 23 12 85 35

ليوا 23 13 85 30

الرويس 23 18 75 25

السلع 24 17 80 25

دلـمـا 23 18 75 45

طنب الكبرى 22 21 75 55

طنب الصغرى 22 21 75 55

أبوموسى 22 21 65 45

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