"فاصل من اللحظات اللذيذة" يعيد غادة إبراهيم بعد غياب 6 سنوات

تشارك الفنانة غادة إبراهيم فى فيلم “فاصل من اللحظات السعيدة” بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، الذي يعيدها بعد غياب 6 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها شارع محمد على.

ويواصل المخرج أحمد الجندي حاليًا مرحلة المونتاج والمكساج لفيلم “فاصل من اللحظات السعيدة” استعدادًا لطرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وانتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث احتفل فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير والاستعداد لعرضه في عيد الفطر المقبل.

يأتي ذلك بعدما استأنف أحمد الجندى تصوير العمل بعد فترة توقف لانشغاله بتصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

هشام ماجد وهنا الزاهد وغادة إبراهيم

شخصية هشام ماجد

يجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.