ألقي ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، بمنطقة شرق الدلتا، القبض على عامل وزوجته، وذلك بعد قيام الأول بتقديم الثانية لراغبي المتعة الحرام، والترويج لها عبر صفحة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، واستخدام تطبيق واتساب للتواصل من أجل تسهيل أعمال الدعارة لزوجته، والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

القبض على عامل وزوجته بتهمة ترويج تبادل الزوجات بالدقهلية

البداية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا في إطار تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بشن حملات مكبرة وضبط الخارجين عن القانون تفيد بقيام "حسين.ي.ح.ح"،34 عاما،عامل عادي ومقيم مركز الزرقا محافظة دمياط بتسهيل أعمال الدعارة لزوجته وتدعى"منال.ع.م.ا"،32 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة قرية منشأة الجمال بمركز منية النصر، وتقديمها لراغبي المتعة الحرام وممارسة الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وضبط المتحري عنهما حال تواجدهما أمام أحد الكافيهات بشارع المشاية السفلية دائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول كانا بحوزة المتهمين ومبلغ مالي قدره 1100 جنيه مصري، بحوزة المتهم الأول من متحصلات أعمالهما في الدعارة

بمواجهة المتهم الأول اعترف بتسهيل الدعارة للمتهمة الثانية "زوجته"، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، و تسهيل دعارتها من خلال تطبيق "واتساب"، والتواصل من خلال تلك التطبيقات مع راغبي المتعة الحرام والاعلان والتسهيل والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات بغرض إشباع الرغبة الجنسية وبعض الهدايا العينية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

جزار ينهي حياته شنقًا داخل “محله ” بسوهاج |التفاصيل

وقد اقدم جزارعلي انهاء حياته،حيث انه صنع لنفسه مشنقة بحبل ربطه في «جنش حديدى» بسقف محل الجزارة الخاص به، وشنق نفسه على إثر مروره بحالة نفسية سيئة لخلافاته مع أسرته بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ بمصرع جزار داخل محل الجزارة الخاص به بدائرة المركز، فانتقل مدير المباحث الجنائية، و رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة عماد رمضان «27 سنة- جزار»، ويقيم بدائرة المركز، تتدلى من حبل مربوط في «جنش حديدي» بسقف المحل خاصته بذات الناحية.

وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات أخرى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزي، وقرر والده «57 سنة – جزار»، وشقيقه محمد «33 سنة- جزار»، قيام المذكور بالإقدام على الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لخلافات عائلية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.