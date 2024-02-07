افتتاح مسجد الفردوس بمدينة الزقازيق خلال احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، مسجد الفردوس بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 280 متر وبتكلفة 6 مليون و 500 ألف جنيه، بحضور القيادات التنفيذية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات التنفيذية، ونواب البرلمان، والمواطنين.

أكد المحافظ أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله، ويسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ويُرسي وسطية الإسلام السمحة، مشيداً بدور المواطنين من أبناء محافظة الشرقية في المشاركة المجتمعية لإقامة الصرح الديني بالجهود الذاتية، الى جانب دور مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء في إنهاء الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.

تقدم المحافظ بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء مدينة الزقازيق بمناسبة افتتاح المسجد، وتهيئته لاستقبال المصلين، وإقامة الشعائر الدينية، وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحه.

وشهد محافظ الشرقية ومرافقوه احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بذكري ليلة الإسراء والمعراج، والتي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ محمد رجب من علماء وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن معجزة الاسراء والمعراج والدروس المستفادة، منها كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب وترقب الفرج في كل شدة، مؤكدا أن كل مِحنة وشدة يلحقها منحة وعطاء وتكريم من الله تعالى.

واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم محمد سالم نالت استحسان الحضور.

وهنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مطالباً الجميع ببذل مزيد من الجهد والعمل، لرفعة شأن مصرنا الغالية، داعيا المولي عز وجل أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفي نهايه الاحتفالية؛ أهدى الحاج على الأصيل المُساهم في بناء وتشييد المسجد، نسخه من كتاب الله لمحافظ الشرقية، تقديرا لدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

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