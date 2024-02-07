محافظ سوهاج يتفقد محطتى رفع صرف صحي الحلاقى وكوم السعادة ضمن قرى حياة كريمة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم خلال جولته الميدانية بمركز طما يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ والمهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى محطة رفع صرف صحى قرية الحلاقى ومحطة رفع صرف صحى كوم السعادة والتى تاتى ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

واوضح رئيس مياه سوهاج ان مشروع صرف صحى الحلاقى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب يوم وتضم البيارة وعنبر التشغيل ومبنى المحول ومبنى المولد وكما يشمل المشروع خط طرد بطول 2756 متر طولى وشبكة انحدار بطول 4439 متر طولى وعدد 769 وصلة منزلية تخدم 5220 نسمة فى قرية الحلاقى وان مشروع صرف صحى قرية كوم السعادة جارى الانتهاء منه تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتبلغ تكلفته الإجمالية 50 مليون جنيه ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 70 لتر لكل ثانية وتشمل البيارة وعنبر التشغيل ومبنى المحول ومبنى المولد وكما يشمل المشروع خط طرد بطول 2100 متر طولى وشبكة انحدار بطول 7500 متر طولى تخدم 10 الاف نسمة فى قرية كوم السعادة.