لدغات

الأربعاء 07/فبراير/2024 - 09:20 م 2/7/2024 9:20:52 PM

قبل البحث عن السيرة الذاتية الفنية لمدرب المنتخب..

المفروض البحث عن سيرته الشخصية وذلك بعد رفض فيوتوريا مدرب المنتخب فسخ عقده بالتراضي وتمسكه بالحصول على الشرط الجزائي كاملا، ما يدل على انه جاء للحصول على سبوبة وليس للفوز ببطولة تسجل فى تاريخه.

هناك مدربون فشلوا وشعروا بخيبتهم ورحلوا صامتين الا فيتوريا أراد الفضيحة!

> الزمالك على الطريق السليم فبعد الصفقات الكثيرة التى أبرمها قام حسين لبيب رئيس النادى بزيارة سريعة وسرية إلى قطر، اتفق خلالها مع شركة طيران قطر على رعاية نادى الزمالك من بابه والحصول على عقد رعاية خيالى لم يحدث لأى نادٍ من قبل ولا من بعد.

برافو رجال الزمالك الذين يعملون فى صمت وعلى المشتاقين والمخربين ان يختفوا للأبد.

> وتحولت نكسات الزمالك الى النادى الأهلى ولأول مرة يتلقى خطابا من الفيفا بإيقاف القيد بعد شكوى البرازيلى سافيو بأن له 250 ألف دولار، ما اضطر الاتحاد المصرى لمد القيد الشتوى 6 ايام حتى يجد الاهلى حلا للمشكلة.. وربع مليون دولار مبلغ زهيد للأهلى، لذلك سارع بسداد المتأخرات.. لكن السؤال: لماذا لا تحترم الأندية تعاقداتها مع الأجانب لأنهم سيحصلون على مستحقاتهم من فيفا بابا!

> أندية كثيرة استفادت من لاعبى الزمالك المعارين.. المصرى الاسماعيلى وسيراميكا والبنك الأهلى والجونة وفيوتشر والبلدية.. ويا ريت نشوف فى الدور الثانى للدورى كورة زى اللى بنشوفها بره!

> حسام حسن تولى تدريب فيوتشر وقبل ان يضع عينه على تدريب المنتخب وهو أمنية حياته عليه وضع فيوتشر مع الأندية التى تحصل على بطولات!

> محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد شغله الشاغل بيع لاعبيه بأعلى سعر دون الاهتمام للفوز بأى بطولة وعيب على زعيم الثغر الا يحصل طوال تاريخه الا على 3 بطولات لكاس مصر... عيب والله!

> آخر كلام:

هو اتحاد الكرة لم يستقل ليه بعد الخروج من دور الـ 16 لأمم افريقيا.. أعضاء الاتحاد حاولوا إلقاء المسئولية على حازم إمام لكونه المتعاقد مع فيتوريا وقالوا له استقيل انت عندما طلب منهم استقالة جماعية.. وبالفعل كتب حازم استقالته، ولكن مسئولا كبيرا جدا رفضها!!!!