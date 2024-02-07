إسترداد 39 فداناً من أراضي أملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من إسترداد مساحة 39 فدانا من أراضي أملاك الدولة، بعد إزالة التعديات عليها والتي شملت البناء المخالف من أسوار وغرف بالطوب الأبيض وزراعات حديثة بقصد وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، دون تقنين، بناحية قرية العزيزية، وذلك بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة وقوات الأمن بمركز شرطة طامية، بحضور المهندس شعبان أبو عيشه رئيس القرية، والمحاسب محمد فوزي سكرتير عام الوحدة المحلية،وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز طامية

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، على مساحة 875 مترا، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لأعمال الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.