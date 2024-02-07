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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حجازي يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الطائي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ19 المؤجلة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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اتحاد جدة يلتقي الطائي في الدوري السعودي الليلة

ومن المتوقع مشاركة أحمد حجازي أساسيا في اللقاء مع اتحاد جدة، أمام الطائي.
 

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الطائي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: حسن كادش - مدالله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساوي
خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - سلطان الفرحان
خط الهجوم: رومارينهو - صالح العمري - عبدالرزاق حمدالله


موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي:

ويأتي اتحاد جدة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 28 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز السادس عشر ويملك في رصيده 17 نقطة.
 

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