لوبيز بعد تأهل قطر لنهائي آسيا.. أسعد لحظة في حياتي منذ 6 سنوات

أبدي ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، عن سعادته بفوز فريقه اليوم، ضد الأردن وتأهله للمباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023.

وحقق منتخب قطر الفوز اليوم بنتيجة 3-2، ليحسم العنابي تأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، ويضرب موعدا مع المنتخب الأردني الذي حسم تأهله أمس الثلاثاء 6 فبراير.

وقال لوبيز في تصريحات لقناة “الكأس” القطرية عقب مباراة إيران: “أريد أن أشكر الجميع حقا من اللاعبين إلى الطاقم الفني إلى الجمهور الذي كان السبب الرئيسي في وصولنا إلى المباراة النهائية، أشكر حقا كل من ساهم في هذا”.

وتابع: “أنا هنا في قطر منذ 6 سنوات، ولكن ربما هذا هو اليوم الأسعد بالنسبة لي طوال مسيرتي هنا، نحن الآن سعداء جدا بأننا في المباراة النهائية، ويجب أن نستعد جيدا لهذه المواجهة لنقدم لقاء قوي”.

وأتم لوبيز حديثه قائلا: “لقد تقبلت بعض الانتقادات لأنني أجريت تغيرات في التشكيل من مباراة لأخرى، ولكن كان يجب علي أن أقوم بذلك لكي أحافظ على نشاط وحيوية جميع اللاعبين والوصول للمباراة النهائية في أفضل صورة وجاهزية”.