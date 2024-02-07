رئيس جامعة المنصورة يشارك باحتفال محافظة الدقهلية بالعيد القومي

قدم الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة خالص التهاني للدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وشعب محافظة الدقهلية الباسل وذلك خلال مشاركته باحتفال محافظة الدقهلية بالعيد القومي.

بحضور المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.

وأعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر عن سعادته وفخره بالمشاركة فى الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى ذكرى تصدى شعب الدقهلية و النصر على حملة لويس التاسع ملك فرنسا لمحاولة غزو مصر والذى أُسر بدار بن لقمان، في يوم سيبقي خالداً في ذاكرة المحافظة جيلاً بعد جيل معبراً عن شجاعة وبطولات أبنائه الذين جادوا بأرواحهم فداءً ودفاعًا من الوطن مسجلين أسمى آيات الوطنية والفداء والبطولة في الذود والدفاع عن كرامة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه، ليفرضوا واقعاً جديداً يشق طريق السلام والاستقرار، وصولاً لبناء الجمهورية جديدة.