قبل صدام قطر والأردن.. كم نهائي عربي لُعب في تاريخ كأس آسيا؟

حسم منتخب قطر بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 والمقامة حاليًا في أرضه، وذلك بعد الفوز على إيران بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي اليوم.

وكان منتخب الأردن قد تأهل منذ أمس الثلاثاء، إلي نهائي كأس آسيا، وذلك بعد فوزه علي منتخب كوريا الجنوبية في نصف النهائي بهدفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر ضد الأردن يوم السبت المقبل على ملعب استاد لوسيل، في نهائي البطولة، وستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة في تاريخ بطولة كأس آسيا، التي يكون فيها طرفي الدور النهائي منتخبان عربيان، وذلك بعد مباراة السعودية ضد الإمارات نسخة 1996 ولقاء العراق ضد السعودية عام 2007.