صحة الدقهلية تناقش الحد من القيصريات بالمنشآت الطبية الخاصة

عقدت وحدة الحد من القيصريات بصحة الدقهلية اجتماعاً اليوم لمناقشة " الولادة الطبيعية الآمنة وزيادة التوعية الطبية بمخاطرالولادات القيصرية غير المبررة .

بحث المجتمعون ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بالمراكز والمستشفيات الخاصة بما يعادل 15% مقارنة بالمستشفيات الحكومية .

وقال الدكتور يحيى رميح مدير وحدة الحد من القيصريات أن الاجتماع استهدف أيضاً زيادة التوعية بمزايا الولادات الطبيعية فى جميع الأماكن التى تقدم الخدمات بالمجان بما في ذلك عيادات فحص ماقبل الزواج وعيادات تنظيم الأسرة .

من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر على أهمية التنسيق والتعاون بين العلاج الحر وممثليه بجميع الإدارات الصحية و وحدة الحد من القيصريات لزيادة الوعى من خلال المنشآت الطبية الخاصة بمخاطر الولادة القيصرية وتشجيع الولادات الطبيعية .