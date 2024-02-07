زاد بنسبة 400%.. أسعار البصل في السعودية بعد ارتفاعه

زادت أسعار البصل في المملكة العربية السعودية، ما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد ما شهد البصل ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت الزيادة في بداية عام 2024 إلى 400%.

ويأتي أسباب ارتفاع أسعار البصل في السعودية، إلى وقف تصدير البصل في العديد من الدول إلى السعودية، ومع العرض والطلب أدى الأمر إلى ندرة وجود المنتج، وارتفاع سعره الملحوظ، وذلك بعد أن أوقفت دولة الهند تصدير البصل إلى الخارج، والتى كانت تصدر منه كمية كبيرة إلى المملكة، ما أدى إلى عدم توافر كميات كبيرة من البصل في الأسواق.

كما أعلنت وزارة الزراعة في الهند على عودة التصدير مرة أخري في شهر أبريل القادم، وهو ما تعتبره المملكة بداية نهاية الأزمة، ووقف أرتفاع أسعار البصل في الأسواق السعودية.

أسعار البصل في السعودية 2024

البصل الأحمر الهندي بـ 9.98 ريال سعودي.

كيلو البصل الأحمر بـ 14.95 ريال سعودي.

كيلو البصل الأصفر الأمريكي بـ 6 ريالات سعودية.

كيلو البصل الأبيض الهندي بـ 5.5 ريال سعودي.