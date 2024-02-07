ارتفاع كبير بأسعار البصل في السعودية بعد توقف التصدير من مصر

يشهد سعر البصل في السعودية، ارتفاعات قياسية ليخلق بذلك جدل كبير بين الكثير من المواطنين السعوديين، وذلك بسبب حظر التصدير من مصر والهند، حيث كان السوق السعودي يعتمد بشكل كبير على البصل المستورد.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

وتشهد الأسواق العالمية حالة من عدم الأستقرار، وبدأت تلك الأزمة في التفاقم منذ عام 2022، لنشهد ذروتها خلال هذه الأيام، ويرجع ذلك بسبب الحظر الحادث على صادرات البصل من البلدان المصدرة مثل مصر والهند، بالإضافة إلى انخفاض الانتاجية لدى معظم دول أوروبا، بجانب تأثير هجمات البحر الأحمر على الشحنات القادمة من الصين إلى الخليج وأوروبا.

صرح الاتحاد العام للغرف التجارية بالسعودية، أن السوق المحلي يشهد وفرة من منتج البصل، ولكن هذا الارتفاع في الأسعار سببه الظروف العالمية.

وجاء ارتفاع البصل في السعودية، بسبب تراجع الكميات المعروضة بالسوق، وكذلك عدم سدها للاحتياج المحلي، ووصول سعر الكيلو إلى 30 ريال وذلك بالأسواق الشعبية، ولكن في الأسواق التجارية الكبري تصل الأسعار لـ50 ريال.

يذكر أن سعر الكيلو في أواخر العام الماضي 2024، لم يتجاوز الـ5 ريالات، حتى مع أولى شهور حظر مصر تصديره، ولكن بعد ذلك نفذ المخزون لدى الموردين والتجاري، مما أدى إلى الارتفاع الجنوني ووصوله لمستويات قياسية، وتعد مصر من أكبر الموردين للبصل إلى السوق السعودي، رغم أنها تستورده من باكستان والهند واليمن، ولكن تظل جودة المنتج المصري تفوق باقي المنتجات.

وتعود أزمة البصل على الصعيد العالمي إلى منتصف فبراير 2023، نتيجة للظروف الجوية القاسية والأزمة الروسية-الأوكرانية، إضافة إلى حظر تصدير عديدٍ من الدول المنتجة للبصل لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء محليًا.

أنواع البصل في السعودية

ويعد البصل الأحمر من أكثر الأنواع شيوعًا في المملكة العربية السعودية، ويتم استخدامه في الكثير من الأطباق والآكلات، بينما يكون البصل الأبيض هو أقل حدة في الطعم من البصل الأحمر وقليل ما يستخدم في الأطعمة، إذ يستخدم عند إعداد السلطات، أما البصل الأصفر فهو أكثر حلاوة من الأحمر، وتستخدمه السعودية في القليل من الأطباق مثل الحساء وكذلك اليخنة، كما يوجد البصل الأخضر وهو من أنواع الغير ناضجة، ويتم استخدامه في بعض الأطباق.