تجديد حبس المتهم بقتل عامل طعنا بمطواة في المنيرة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة ، بتجديد حبس المتهم بقتل عامل طعنا بمطواة في صدره،١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خناقة ستات خلال مشاجرة في المنيرة الغربية.

تجديد حبس المتهم بقتل عامل طعنا بمطواة بسبب خناقة ستات بالمنيرة

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين كل من طرف أول المتوفى وشقيقته، طرف ثان عامل وزوجته، وذلك لخلافات مالية بين السيدتين تدخل على إثرها باقى الطرفين وقيام العامل بالطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بأوسيم وبها جرح طعنى نافذ بالصدر ووفاته.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المتوفـى وشقيقته مقيمة بدائرة القسم، طرف ثان عامل وزوجته مقيمان بدائرة القسم وذلك لخلافات مالية بين السيدتين تدخل على إثرها باقى الطرفين وقيام العامل بالطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بـسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الجانى الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وإعترف الجانى بإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

التحقيقات في واقعة مصرع شاب نتيجة اختناق بسبب تسريب غاز بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع شاب نتيجة اختناق بسبب تسريب غاز داخل شقته في أكتوبر.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بحريق داخل عقار سكني فى أكتوبر، ووجود جثة بالاختناق، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الشاب لقى مصرعه وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.