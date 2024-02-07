تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع شاب نتيجة اختناق بسبب تسريب غاز داخل شقته في أكتوبر.

التحقيقات في واقعة مصرع شاب نتيجة اختناق بسبب تسريب غاز بأكتوبر

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بحريق داخل عقار سكني فى أكتوبر، ووجود جثة بالاختناق، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الشاب لقى مصرعه وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.

قرار جديد في واقعة في ضبط مدير شركة دعاية وإعلان بدون ترخيص في العجوزة

كما حجزت نيابة شمال الجيزة ، مدير شركة دعاية وإعلان ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات، لادارة شركة بدون ترخيص في العجوزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها فيديوهات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى شركات الإنتاج الفنى العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لاستخدامها فى أعمال المونتاج والدوبلاج بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الشرقية)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية متصل بها هارد ديسك- وحدة تسجيل صوتى كاملة "دون ترخيص").

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.