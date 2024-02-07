الأكل التونسي وفرص الاستثمار في نيجيريا.. حلقة مميزة من "زووم إفريقيا"

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC، حلقة جديدة ومميزة عن المواهب داخل القارة السمراء.

استضافت الإعلامية سالي عاطف، نبيهة بنت إبراهيم، شيف من دولة تونس، للحديث عن المطبخ التونسي وجماله، والذي يعتبر خلاصة لثقافات كتيرة، كما أنها ستتحدث عن أشهر الاكلات التونسية وأنواعها .

وعن مشاركة الكُتاب الأفارقة في معرض الكتاب استضافت من السودان الكاتب والروائي الطيب بشير، للحديث عن كتابه ومشاركته في المعرض .

وعن دور المرأة السودانية في مواجهة التحديات، كشفت المخرجة سارة سليمان، عن فيلمها الوثائقي " أجساد بطولية "، والذي يكشف عن نماذج نسائية قدرت تتحدي القهر والقمع.

كما استضافت سنوسي حميد، باحث في الشأن الإفريقي من دولة النيجر، للحديث عن فرص الاستثمار في دولته، وعن فكرة الصالون الافريقي الذي تم إنشائه في القاهرة .

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء.