استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المتهمين بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على بعض المواطنين مقابل عروض وهمية على خلاف الحقيقة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قرار جديد ضد المتهمين بالنصب على المواطنين مقابل عروض وهمية بالماركات العالمية

وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغات من مجموعة من الفتيات ضد بلوجر شهيرة وآخرين، اتهموا الفتاة بالنصب عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت البلوجر أنها تعمل في منتجات شركات، وأن لديها القدرة على عمل خصومات كبيرة من خلال كوبونات الخصم المباشر، الأمر الذي جعل الفتيات يتواصلن معها ويطلبن المنتجات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى تدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج عن عروض وخصومات وهمية للنصب على المواطنين، وطلب تحويلات مالية على محافظ إلكترونية إلا أن بعض الضحايا اكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد جمع مبالغ مالية أغلق المتهمون هواتفهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من المتورطين فى الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

قرار جديد في حادث انقلاب سيارة واصابة اشخاص في الجيزة

كما تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق في إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في أطفيح.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بالاستعلام بالحالة الصحية عن المصابين للاستماع لأقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب السيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة، بوجود مصادمة وإصابة 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انقلاب وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.