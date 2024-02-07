بحث الاستعدادات النهائية لمهرجان الاقصر السينمائي في دورته الـ13

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر اجتماعاً مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان السينما الإفريقية والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان؛ لبحث التفاصيل النهائية الخاصة بالدورة ال13 لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية والتي تنطلق الجمعة 9 فبراير الجاري وتستمر حتي 15 من نفس الشهر

أكد نائب محافظ الأقصر أن صناعة السينما، إحدى أدوات القوة الناعمة التى تساهم بشكل كبير فى الدعاية لمصر، مشيرًا إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ساهم فى مد جسور من الثقافة والتفاهم؛ للربط بين شعوب القارة الإفريقي لافتا الي تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة بهدف خروج المهرجان في صورة مشرفة تليق بعظمة وحضارة الأقصر.



وكشف السيناريست سيد فؤاد، رئيس ومؤسس المهرجان، عن تفاصيل المهرجان في دورته الجديدة، وحفل الافتتاح الذي يقام في معبد الأقصر بحضور عدد كبير من نجوم السينما وسفراء عدد من الدول الإفريقية.

وقال إنه تقدم الي المهرجان 350 فيلمًا من مختلف الدول الإفريقية، للمشاركة في الدورة الـ١٣، ومستوى الأفلام كان جيدًا للغاية، وتم اختيار الأفلام المشاركة عند طريق لجنة المشاهدة، التي ضمت النقاد أسامة عبد الفتاح وهالة الماوي وصفاء الليثي مشيرا الي ان دولة مالي ستكون هي ضيف شرف المهرجان خلال هذه الدورة وانه سيتم عرض الافلام مجاناً .





ووجهت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان الشكر لجميع الداعمين لمهرجان الأقصر، موضحة أن المهرجان يحمل هذا العام شعار "إفريقيا بكل الألوان" يعمل على محورين الأول على التواصل مع السينمائيين الأفارقة ودعم الصناعة في القارة السمراء، والمحور الآخر هو دعم المجتمع المحلي من خلال اكتشاف الموهوبين، خاصة في محافظة الأقصر مدينة المهرجان، وسيتم خلال المهرجان تنظيم العديد من ورش العمل لصناعة الأفلام بالتليفون، ولأفلام الكارتون، وللتمثيل ولكتابة المحتوى الإبداعي، وغيرها من الورش.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والنائبة اماني الشعولي امين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وقيادات وممثلي الاثار والسياحة وتنشيط السياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والكهرباء وممثلي الفنادق بالأقصر