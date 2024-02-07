إيرادات فيلم "ليلة العيد" على مدار 14 يوم عرض بالسينما

حقق فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا، عبير صبري، نجلاء بدر، على مدار 14 يوم عرض بالسينما، إذ بلغت إيراداته 629 ألفا و618 جنيها في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.



وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة يسرا البرومو الرسمي للعمل المقرر طرحه 25 يناير الجارى، ويخوض المنافسة فى موسم منتصف العام.

يأتي ذلك بعد سلسلة من التأجيلات، حيث تم الانتهاء من تصوير العمل منذ عامين كاملين.



وظهرت النجمة يسرا خلال البرومو بشخصية امرأة ريفية متزوجة من سيد رجب، لكنها تتعرض للضرب منه بعدما أصيب بالشلل.

أحداث فيلم ليلة العيد



ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم ليلة العيد



أبطال فيلم ليلة العيد



فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم ليلة العيد



كانت عبير صبري أعربت عن سعادتها بمشاركتها في فيلم ليلة العيد، والذي يناقش حكايات السيدات من مختلف الأعمار والقصص، لافتة أن هناك قصصًا مهنية وشخصية وزوجية، فهناك زخم عظيم وصراع للأفكار وأمور أخرى ستعجب الجمهور بعد مشاهدة الفيلم.

وعن القضية التي تناقشها الشخصية التي تقدمها في الفيلم قالت، قضية العنف الزوجى، من خلال بنت شعبية ومنقبة ومتزوجة شخص يدعى التدين وبيٌسقط ضعفه الشخصى عليها باسم الدين، موضحة أن الدين برىء من تصرفاته الحقيقية لأن الدين الاسلامى يحترم المرأة، وجملة ثورة النساء تعنى أن الستات تقول كل ما فى قلبها وتثور وتقول كل الذى بداخلها".