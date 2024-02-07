الرئيس السيسي يُنِيب محافظ الإسماعيلية لحضور احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج



بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهد محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمجمع الشهداء الإسلامي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ١٤٤٥ هجرية.



وذلك بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ الدكتور ممدوح عبدالجواد رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بالإسماعيلية، نائب المستشار العسكري، و الشيخ أشرف السعيد مدير الوعظ بالمنطقة الأزهرية، ولفيف من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والقيادات الأمنية، التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقد بدأت مراسم الاحتفال بأداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصباح شكري، ثم ألقى فضيلة الشيخ عبدالعظيم عبد المعبود، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

والتي أشار خلالها للدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، وسماحة الدين الإسلامي، التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

ثم اُختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ محمد عبدالحليم الفردي .



وأعرب "بشارة" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الإسراء والمعراج"، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.