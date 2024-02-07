فيوتشر في بيان رسمي يهنئ حسام حسن بقيادة المنتخب

أصدر نادي مودرن فيوتشر بيان رسمي منذ لحظات، ينهئ فيه التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن بتوليهم المهمة الفنية لمنتخب مصر، وذلك خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا.

بيان نادي مودرن فيوتشر

يتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول.

ويضع نادي مودرن فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة، لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.